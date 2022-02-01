Песков назвал темы переговоров Президента России с Премьер-министром Венгрии

На предстоящей встрече Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят основные проблемы обеспечения европейской безопасности и региональные конфликты, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Он пояснил, что председатель венгерского Правительства 1 февраля прибудет в Россию с рабочим визитом

«Премьер-министр Венгрии Орбан будет в гостях у президента Путина с рабочим визитом, важный визит, тем более в текущий момент, – сказал представитель Кремля. – Важный с точки зрения хорошей возможности для Владимира Путина и Орбана обменяться об основных проблемах безопасности на европейском континенте, региональных конфликтах».

Песков отметил, что Путин возможно затронет тему российского ответа Соединенным Штатам по гарантиям безопасности. Также стороны обсудят сегодняшнее состояние и перспективу развития двусторонних отношений.