Путин проведет переговоры с Премьер-министром Венгрии 1 февраля

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля встретится с Премьер-министром Республики Венгрия Виктором Орбаном, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главными темами обсуждения станет дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики и культурно-гуманитарной области.

Путин и Орбан также обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности в Европе.