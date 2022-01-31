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Ру Тат
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Политика
31 января 2022  16:23

Путин проведет переговоры с Премьер-министром Венгрии 1 февраля

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Президент РФ Владимир Путин 1 февраля встретится с Премьер-министром Республики Венгрия Виктором Орбаном, который прибудет в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главными темами обсуждения станет дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сферах торговли, экономики, энергетики и культурно-гуманитарной области.

Путин и Орбан также обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности в Европе.

#Владимир Путин #Венгрия #переговоры
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