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Политика
3 февраля 2022  17:43

Путин: Дружеские отношения России и Аргентины основаны на равноправии и уважении

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Уже более 150 лет Россию и Аргентину связывают дружеские отношения, основанные на равноправии, уважении и учёте интересов друг друга, заявил Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«И мы стремимся всячески укреплять тесное обоюдовыгодное сотрудничество, искать новые области взаимодействия. Как показала сегодняшняя встреча, господин Президент [Аргентины] разделяет такой подход», –отметил российский лидер.

Он обратил внимание на то, что встреча с Фернандесом в Москве прошла очень конструктивно. Президенты обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам и обсудили весь комплекс двусторонних отношений. 

«Предметно обсудили возможные направления дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства», – подчеркнул Путин, отметив, что Аргентина является одним из ключевых партнеров России в Латинской Америке. 

Ранее сообщалось, что Путин и Фернандес отправятся на открытие Олимпийских игр в Пекине вместе.

#Владимир Путин #Аргентина #переговоры
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