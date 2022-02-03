Путин: Дружеские отношения России и Аргентины основаны на равноправии и уважении

Уже более 150 лет Россию и Аргентину связывают дружеские отношения, основанные на равноправии, уважении и учёте интересов друг друга, заявил Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«И мы стремимся всячески укреплять тесное обоюдовыгодное сотрудничество, искать новые области взаимодействия. Как показала сегодняшняя встреча, господин Президент [Аргентины] разделяет такой подход», –отметил российский лидер.

Он обратил внимание на то, что встреча с Фернандесом в Москве прошла очень конструктивно. Президенты обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам и обсудили весь комплекс двусторонних отношений.

«Предметно обсудили возможные направления дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства», – подчеркнул Путин, отметив, что Аргентина является одним из ключевых партнеров России в Латинской Америке.

Ранее сообщалось, что Путин и Фернандес отправятся на открытие Олимпийских игр в Пекине вместе.