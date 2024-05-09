Путин допустил массированное производство наземных роботизированных комплексов

В России может быть развернуто массированное производство наземных роботизированных комплексов. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время беседы с командирами участвующих в специальной военной операции соединений. Встреча состоялась в день инаугурации главы государства, 7 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы командир 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковник Ринат Халиков рассказал, что в боях за село Бердычи были использованы две наземные роботизированные платформы «Курьер», которые были оснащены автоматическим гранатометом АГС-17.

«Данная конструкция положительно себя показала именно на данной задаче. Применение такой техники именно в штурмовых действиях позволит сохранить жизнь военнослужащим», — заметил офицер.

По словам полковника, наземные роботизированные комплексы можно также использовать для эвакуации раненых, подвоза продовольствия и боеприпасов, установки мин. Также такую платформу, добавил Халиков, можно превратить в «шахидмобиль»: подъехать к укреплению, к которому невозможно подойти, и подорвать его.

В связи с этим комбриг задал вопрос, «возможно ли организовать массовое производство таких платформ и оснащение штурмовых групп подразделений».

«Возможно, конечно. Мы приспосабливали до недавнего времени подобные устройства и сами их разрабатывали, так что у нас наработки есть», — ответил на это Президент, упомянув и аналогичные разработки, присутствующие на международном рынке.

«Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку», — заверил он.

На этой же встрече Путин подчеркнул, что в высоких технологиях Россия всегда должна быть на шаг впереди, и анонсировал преобразование 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в дивизию.