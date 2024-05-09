Путин анонсировал преобразование 810-й бригады морской пехоты ЧФ в дивизию

810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота будет преобразована в дивизию. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время беседы с командирами участвующих в специальной военной операции соединений. Встреча состоялась в день инаугурации главы государства, 7 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам командира бригады — генерал-майора Олега Власова, на момент начала операции бригада состояла всего из 2441 человека, а сейчас она насчитывает 11 365 солдат и офицеров. В состав соединения «включено 19 новых боевых подразделений», но «оргштатные мероприятия управления бригадой не коснулись».

«Для качественного выполнения задач прошу вас рассмотреть вопрос о проведении оргштатных мероприятий в управлении бригадой, выполняющей боевые задачи сразу в трех группировках войск и сил», — обратился в связи с этим генерал к Верховному главнокомандующему.

«Я знаю об этом, мы вчера с министром [обороны Сергеем Шойгу] обсуждали, с ГШ (Генеральным штабом — прим. Т-и). Бригада стала большой <...>. Это дивизия. Я думаю, что по этому пути надо идти, с министром вчера говорили об этом. Надо реорганизовать бригаду в дивизию и соответствующим образом выстроить все органы управления. Так и сделаем», — заверил военачальника Путин.

Глава государства также заметил, что бригада «постоянно на слуху», поблагодарил ее командира за «боевую работу» и передал «самые наилучшие пожелания всем бойцам и офицерам».

810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота была создана на основе ряда подразделений морских пехотинцев как 810-й отдельный полк морской пехоты ЧФ в декабре 1967 года. В 1979 году полк был преобразован в бригаду. В 1998-м бригада опять стала полком, но в 2008-м полк снова был развернут в бригаду. Соединение получило почетное наименование гвардейской в 2018 году.