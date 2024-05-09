Путин: В высоких технологиях Россия всегда должна быть на шаг впереди

Фото: пресс-служба Кремля

Современные средства вооруженной борьбы меняются с очень высокой скоростью, но Россия всегда должна быть на шаг впереди. Об этом Президент Владимир Путин сказал во время встречи с командирами подразделений, участвующих в СВО. Встреча прошла 7 мая, после инаугурации главы государства, расшифровка текста вышла сегодня на сайте Кремля.

«Что касается сегодняшнего дня, то, конечно, современные средства вооруженной борьбы меняются с очень большой скоростью. И если мы хотим быть успешными, мы должны быть всегда на шаг впереди. Всегда ли нам это удается? Наверное, нет», — признался глава государства, комментируя просьбу командира 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения гвардии полковника Малахова рассмотреть вопрос о внедрении и производстве беспилотников самолетного типа с носителями FPV дронов.

Путин отметил, что у противника сегодня достаточно современных средств ввиду того, что на него «работает всё западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в её сегодняшнем виде уже не существовала». Глава государства резюмировал, что над решением проблемы уже работают.

«Знаем, как непросто приходится нашим ребятам-бойцам, которые сталкиваются с тем, что дроны противника, как мухи, летают над головой, всё это известно. Мы работаем над этим, и, уверен, результат будет», — заключил Президент.