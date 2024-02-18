Путин: Для Запада Украина — способ улучшения тактического положения, а для нас судьба

Западные страны используют ситуацию на Украине для улучшения своего тактического положения, однако для России это вопрос жизни и смерти. Об этом в интервью Павлу Зарубину сказал Президент Владимир Путин. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале корреспондента.

«Для них это улучшение своего тактического положения, а для нас это судьба, вопрос жизни и смерти. Я хотел, чтобы люди, которые будут это слушать, поняли это. Удалось или нет – не мне судить», – сказал глава государства, отвечая на вопрос, воспримут ли в западном сообществе историческую часть о России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин считает, что для западного зрителя важно «понять ход наших мыслей, понять наше состояние, понять, насколько это чувствительно и важно для нашей страны всё, что происходит на украинском направлении».

Напомним, 9 февраля было опубликовано интервью Президента России Такеру Карлсону, который для этого прилетел в Москву. В Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ) порог в 100 млн просмотров был достигнут в первый же день – примерно за 14 часов после публикации (видео было размещено в 2.25 по московскому времени). Около полуночи, с 13 на 14 февраля, цифра достигла 200 млн.

Кроме того, 14 февраля в 23.00 на сайте Кремля было опубликовано интервью Владимира Путина Павлу Зарубину, во время которого глава государства признался, что был готов к более острым вопросам со стороны американского журналиста, однако тот выбрал другую тактику, из-за чего российский лидер «полного удовольствия от этой встречи не получил».