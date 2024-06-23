Путин: Будущее России сейчас зависит от происходящего на фронте

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Будущее России сейчас зависит от действий участвующих в специальной военной операции военнослужащих. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.

«От Вооруженных сил сейчас очень многое зависит, имею в виду будущее нашей страны. Очень многое — может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте», — подчеркнул глава российского государства.

«Уверен (у меня нет никаких сомнений), что всё, что мы запланировали, всё будет исполнено!» — добавил Путин, поделившись видением перспектив развития военно-политической ситуации.

Как сообщал ранее «Татар-информ», на этой же встрече Президент заметил, что Россия может рассчитывать только на себя в плане обеспечения военной техникой и другими вещами, необходимыми для функционирования армии.

Специальная военная операция (СВО) проводится с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что операция будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.