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Путин: Будущее России сейчас зависит от происходящего на фронте
Будущее России сейчас зависит от действий участвующих в специальной военной операции военнослужащих. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал видео в своем Telegram-канале.
«От Вооруженных сил сейчас очень многое зависит, имею в виду будущее нашей страны. Очень многое — может быть, ключевые вещи сейчас решаются вами и вашими товарищами на фронте», — подчеркнул глава российского государства.
«Уверен (у меня нет никаких сомнений), что всё, что мы запланировали, всё будет исполнено!» — добавил Путин, поделившись видением перспектив развития военно-политической ситуации.
Как сообщал ранее «Татар-информ», на этой же встрече Президент заметил, что Россия может рассчитывать только на себя в плане обеспечения военной техникой и другими вещами, необходимыми для функционирования армии.
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