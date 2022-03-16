Путин: Бизнес в России столкнулся с беспрецедентным давлением

Весь российский малый, средний и крупный бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением из-за санкций Запада, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что раньше всех с ограничениями столкнулись финансовые организации и банковская система РФ.

«Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением, первой под удар санкций попала наша банковская система, но российские банки справились с этим вызовом», – сказал он.

Путин подчеркнул, что сейчас банки продолжают работу практически в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить проведение расчетов и платежей для россиян и поддерживать деятельность предприятий.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале специальной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории страны уже объявили ряд крупных компаний.

Так, о приостановке транзакций на территории России заявили платежные системы Visa и MasterCard, что вызвало определенные трудности у российской банковской системы.