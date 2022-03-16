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Экономика
16 марта 2022  18:17

Путин: Бизнес в России столкнулся с беспрецедентным давлением

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Весь российский малый, средний и крупный бизнес столкнулся с беспрецедентным давлением из-за санкций Запада, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки регионов. Об этом сообщает РИА Новости. 

Глава государства отметил, что раньше всех с ограничениями столкнулись финансовые организации и банковская система РФ.

«Да, сейчас нам непросто. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением, первой под удар санкций попала наша банковская система, но российские банки справились с этим вызовом», – сказал он.

Путин подчеркнул, что сейчас банки продолжают работу практически в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить проведение расчетов и платежей для россиян и поддерживать деятельность предприятий. 

Санкции против России были ужесточены после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале специальной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории страны уже объявили ряд крупных компаний. 

Так, о приостановке транзакций на территории России заявили платежные системы Visa и MasterCard, что вызвало  определенные трудности у российской банковской системы. 

#Владимир Путин #платежные системы #банковский кризис
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