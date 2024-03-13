Путин: «Авангард» свел на нет вложения США в систему противоракетной обороны

Созданием ракет «Авангард» Россия свела на нет вложения Соединенных Штатов в систему противоракетной обороны. Такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости высказал Президент Владимир Путин.

«Если посчитать сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — „Авангард“, межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины, — сказал глава государства. — И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО».

Он добавил, что опыт создания гиперзвукового боевого блока показал, как нужно действовать. Путин также подчеркнул, что никто не будет считаться с Россией, если она сама себя не сможет защитить. Последствия этого могут быть катастрофическими для российской государственности.

«Авангард» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Во время движения блок выполняет глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте, что делает его абсолютно неуязвимым для средств ПВО и противоракетной обороны.

Также во время интервью глава государства прокомментировал антироссийские заявления Президента Франции Эммануэля Макрона и запись разговора высокопоставленных офицеров Германии с обсуждением ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus.