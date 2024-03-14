Путин: 99% применяемых в атомной энергетике России технологий являются отечественными

Фото: пресс-служба Кремля

99% технологий, применяемых в атомной энергетике России, являются отечественными. Об этом Президент Владимир Путин сказал на церемонии запуска строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил применять в ходе реализации двух масштабных проектов делать упор на отечественные разработки и оборудование. Это важно для дальнейшего укрепления технологической независимости страны, подчеркнул Президент и напомнил, что именно эта задача была поставлена в послании Федеральному Собранию.

«Там же было объявлено о запуске национальных проектов технологического суверенитета, в том числе в области всех видов транспорта, а также атомных и энергетических технологий – кстати сказать, у нас здесь 99% наших технологий применяется, – отметил Путин. – Их реализация должна стать мощным стимулом для технологического обновления промышленности, для качественного роста всей экономики».

Президент также заявил, что Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий, при ее содействии в других странах практически с нуля создается атомная энергетика.