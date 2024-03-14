Путин: Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий

Россия является мировым лидером в сфере атомных технологий, при ее содействии в других странах практически с нуля создается атомная энергетика. Об этом Президент Владимир Путин сказал на церемонии запуска строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург и седьмого энергоблока Ленинградской АЭС, сообщает пресс-служба Кремля.

«<...> целая отрасль создается, обучаются специалисты, развивается необходимая инфраструктура в соответствии с самыми строгими природоохранными стандартами. Так, сегодня „Росатом“ ведёт сооружение 22 энергоблоков в семи государствах», — сказал глава государства.

Атомная энергетика активно развивается и внутри нашей страны. К 2045 году долю атомной генерации в общем энергобалансе России планируют увеличить до 25%, а строительство нового энергоблока Ленинградской АЭС станет хорошим вкладом в эту работу, подчеркнул Путин.

«Его запуск повысит энергобезопасность всего Северо-Западного региона России, на годы вперед обеспечит потребителей более экологичной, чистой электроэнергией», – сказал Президент, а также заметил, что от развития атомной энергетики и других генерирующих мощностей по всей стране зависит открытие новых социальных и промышленных объектов, реализация крупных инфраструктурных проектов.