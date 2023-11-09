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Путин: 76 регионов России установили партнерские связи с областями Казахстана
Сотрудничество по линии регионов России и Казахстана продолжает углубляться и вовлекать новых участников. Об этом Президент Владимир Путин сказал на пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.
«76 российских регионов установили прямые партнерские связи с казахстанскими областями. Немаловажно, что регулярный характер носят межрегиональные обмены визитами. В нынешнем году, в частности, состоялись весьма результативные рабочие, насколько мне известно, рабочие поездки глав Якутии, Астраханской, Челябинской областей», – сказал глава государства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своей речи упомянул начало строительства казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тыс. тонн в год с компанией «Татнефть».
«Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен», – отметил он.
Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов в конце сентября побывал с рабочим визитом в Казахстане. Руководитель республики встретился с Токаевым, а также принял участие в пленарном заседании международной выставки «Иннопром.Казахстан».
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