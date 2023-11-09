Путин: 76 регионов России установили партнерские связи с областями Казахстана

Сотрудничество по линии регионов России и Казахстана продолжает углубляться и вовлекать новых участников. Об этом Президент Владимир Путин сказал на пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

«76 российских регионов установили прямые партнерские связи с казахстанскими областями. Немаловажно, что регулярный характер носят межрегиональные обмены визитами. В нынешнем году, в частности, состоялись весьма результативные рабочие, насколько мне известно, рабочие поездки глав Якутии, Астраханской, Челябинской областей», – сказал глава государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своей речи упомянул начало строительства казахстанско-российского завода по производству бутадиена мощностью до 340 тыс. тонн в год с компанией «Татнефть».

«Завершены переговоры по строительству предприятия, которое будет производить полиэтилен», – отметил он.

Напомним, Раис Татарстана Рустам Минниханов в конце сентября побывал с рабочим визитом в Казахстане. Руководитель республики встретился с Токаевым, а также принял участие в пленарном заседании международной выставки «Иннопром.Казахстан».