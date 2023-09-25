Минниханов назвал Токаеву наработки Казахстана, интересные Татарстану

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся в Астане, встретился с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, совместные проекты и перспективы дальнейшего развития связей РТ и Казахстана.

Минниханов, который возглавил татарстанскую делегацию на Международной промышленной выставке «Иннопром.Казахстан», поблагодарил собеседника за гостеприимство и личное внимание к развитию отношений с РТ, которые, в свою очередь, нацелены на укрепление отношений Казахстана и России.

Он отметил, что в последние годы Казахстан успешно развивается. «Казахстан выходит на новый виток развития, когда особое внимание уделяется обеспечению справедливого распределения национального богатства, заметил руководитель РТ. — С большим интересом ознакомился с Вашим посланием народу „Экономический курс Справедливого Казахстана“».

Раис РТ поделился, что Татарстан заинтересован в опыте Казахстана в ряде областей, в том числе в части диверсификации экономики, локализации производственных циклов, АПК, реализации транспортно-логистического потенциала, инновациях, цифровизации, туризме и других.

Кроме того, Минниханов и Токаев обсудили сотрудничество в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах. Раис РТ подчеркнул, что, несмотря на рост товарооборота, у республик остается множество возможностей для расширения связей.

В заключение Минниханов рассказал Токаеву о международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» и пригласил делегацию Казахстана принять участие в событии. Кроме того, он пригласил самого Президента Казахстана вновь побывать в РТ.