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Минниханов: Думаю, в этом году товарооборот с Казахстаном достигнет миллиарда долларов
Товарооборот Татарстана с Казахстаном по итогам прошлого года вырос на 20% по сравнению с 2021 годом. В этом же году рост составляет около 40%. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов на пленарном заседании международной выставки «Иннопром.Казахстан».
«Я думаю, будет около миллиарда долларов», – добавил Раис Татарстана.
Он отметил, что помимо товарооборота уделяется большое внимание проектам, которые связаны с автопромом: чугунное литье, главные передачи и проекты в области нефтехимии. «Могу сказать, что по всем этим проектам создаются условия», – отметил Минниханов.
Помимо этого, Татарстан нацелен на обмен опытом в области энергетики и в сфере создания индустриальных парков.
Раис РТ также отметил, что на международной выставке «Иннопром.Казахстан» Татарстан представляют 38 предприятий. «Есть крупные компании, но наша задача – привлечь сюда средний и малый бизнес», – заключил Минниханов.
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