Путешествия для жителей России подорожали на 20–70% в зависимости от страны

Международные путешествия для россиян подорожали от 20–30 до 70% в зависимости от страны. Об этом сообщил «Татар-информу» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По словам собеседника агентства, это произошло из-за волатильности курса валют, более дорогих авиабилетов и инфляции в целом.

Как ранее сообщал «Татар-информ» со ссылкой на Горина, ключевые направления на предстоящий туристический сезон у россиян остались неизменными. Это прежде всего Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. В список самых востребованных стран попали также Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Катар, Индия, Израиль, Сейшелы, Венесуэла, Иран, Индонезия.

Из 69 стран, куда ранее выполнялись прямые рейсы, сейчас можно полететь только в 32 страны. В остальные можно добраться с помощью стыковочных рейсов через Турцию, Сербию, Армению, страны Ближнего Востока.

Подробнее читайте в материале Дмитрий Горин, РСТ: «Эпоха горящих туров осталась в прошлом».