Дмитрий Горин, АТОР: «Эпоха горящих туров осталась в прошлом»

Дмитрий Горин: «В нынешней геополитической ситуации, к сожалению, есть факторы, которые влияют на доступность международных путешествий и их стоимость» Фото: atorus.ru

Путешествия подорожали от 20 до 70% в зависимости от страны

– Дмитрий Львович, до майских праздников, которые традиционно в России используются для отдыха, уже, что называется, рукой подать. Почти одновременно с ними стартует и отпускной сезон. Чем порадуете?

– Из 69 стран, куда ранее выполнялись прямые рейсы, сейчас можно полететь только в 32 страны. В остальные можно добраться с помощью стыковочных рейсов через Турцию, Сербию, Армению, страны Ближнего Востока.

– Какие зарубежные направления наиболее популярны?

– Ключевые направления, которые бронируются на предстоящий сезон, остались прежними. Это прежде всего, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. В списоке самых востребованных стран попали Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Катар, Индия, Израиль, Сейшелы, Венесуэла, Иран, Индонезия. Отдельно нужно отметить Абхазию, которая набирает популярность с прошлого года.

– Насколько востребованы бывшие союзные республики?

– В страны СНГ стремится не такой большой турпоток. Хотя соседние с нами государства тоже пользуются спросом в плане экскурсионного, гастрономического, оздоровительного туризма. Здесь есть ряд плюсов. Во-первых, это русскоязычные страны. Во-вторых, многие из этих государств принимают туритсов по российским паспортам, например Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия. Туда для поездки даже загранпаспорт не нужен. Ну и, конечно, немного проще обстоит дело с перелетами.

Как известно, из-за санкций большая часть нашего воздушного флота не может летать за границу. Из 800 иностранных самолетов российских авиакомпаний, за пределы страны совершают рейсы только 180. А парк российских самолетов в основном составляют самолеты Sukhoi Superjet (ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность до 4,6 тыс. км – прим. Т-и).

«Самый большой турпоток в прошлом году был в Турцию — 5,2 млн человек»

– Как в этом году обстоит дело с ранним бронированием?

– Акция раннего бронирования на предстоящий летний сезон на международных направлениях продолжена до 31 марта. Бронирования идут. Уже есть определенные полетные программы у авиакомпаний, но они еще не все представлены. Это как регулярные, так и чартерные туристические рейсы. Конечно, из-за волатильности курса валют, более дорогих авиабилетов и инфляции в целом международные путешествия подорожали от 20-30 до 70 процентов в зависимости от страны. Это если сравнивать прошлый год с 2021-м годом. На предстоящий сезон точно такая же тенденция. Есть корректировка на уровень инфляции и стоимости авиаперелета. Перелетов стало больше в любом случае. Но нужно учитывать международные правила и ограничения, которые имеют место. И, исходя из фактической возможности, мы, как туроператоры, вместе с авиакомпаниями предлагаем путешествия.

«Ожидание 2023 года — открытие Китая»

– Какие ожидания в туротрасли связаны с нынешним годом?

– Ожидание этого года — открытие для путешествий Китая. Очень ждем, что после отмены коронавирусных ограничений будет интерес как у китайских туристов к России, так и у наших соотечественников к Китаю. Поднебесная традиционно была одним из популярных направлений.

Три года эта страна была практически недоступна. Сейчас основной нерешенный вопрос — это групповые безвизовые поездки, которые были популярны до пандемии. Их механизм не реализован.

«Очень ждем, что после отмены коронавирусных ограничений будет интерес как у китайских туристов к России, так и у наших соотечественников к Китаю» Фото: © «Татар-информ»

Кстати, по итогам 2022 года зарубежные путешествия показали очень хорошую динамику. Их общий рост по сравнению с 2021 годом составил 22 процента. И если годом ранее с целью организованного туризма за границу выезжало 7 млн человек, то в минувшем году цифра выросла до 9 млн человек.

Самый большой турпоток в прошлом году был в Турцию — 5,2 млн человек. Рост составил 13 процентов. Арабские Эмираты показали максимальный рост: плюс 60 процентов. В 2022 году в этой стране отдохнул один миллион туристов из России. Открытие прошедшего года — это Таиланд, который был закрыт из-за пандемийных ограничений. За прошлый год там отдохнули 410 тысяч россиян. Только в новогодние праздники эту страну посетили 150 тысяч туристов из нашей страны. С точки зрения восстановления турпотока это одно из самых динамичных направлений.

Из открытий этого года – Тунис, куда будут летать и тунисская, и российская авиакомпании. Это направление было давно недоступно. Еще открылся Оман, появилось больше рейсов в ОАЭ.

Из 27 стран Шенгенского соглашения 17 выдают визы россиянам

– А какая ситуация сейчас с путешествиями в Европу?

– По поводу Европы существует очень большой стереотип. Были какие-то инсинуации. На самом деле европейское направление открыто, но туда нет прямых рейсов. И по визам Европа доступна. Из 27 стран Шенгенского соглашения 17 стран выдают визы. А три страны — Болгария, Кипр и Румыния — оформляют национальные визы.

Так как прямого воздушного сообщения с Европой нет, туристам понадобится пересадочный транзитный рейс. Конечно же, он выходит дороже.

«По визам Европа доступна. Из 27 стран Шенгенского соглашения 17 стран выдают визы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– В СМИ сообщалось про Испанию, которая якобы не вносила корректив в свою работу, касающуюся ограничений выдачи виз для россиян...

Приведу вам статистику. Например, консульство и визовый центр Испании в 2022 году выдали в 3 раза больше виз, чем в 2021 году. У жителей нашей страны по-прежнему популярны все традиционные европейские страны — Греция, Испания, Франция, Италия. Сейчас еще и Хорватия вошла в шенгенское соглашение.

«Стало выгоднее путешествовать через турагентов и туроператоров»

– Какие тенденции сейчас наблюдаются на туристическом рынке?

Основные тенденции таковы: уход из самостоятельного сегмента в организованный. Иначе говоря, больше стало именно организованных путешественников.

– Почему?

– Период пандемии и прекращения воздушного сообщения в 2022 году показали, что именно организованные туристы имеют больше гарантий — в плане пунктуальности, безопасности, прохождения платежей. При зарубежных поездках нужно учитывать фактор работы карт российских банков за пределами страны. В частности, там не принимают нашу карту «Мир». Поэтому стало выгоднее путешествовать через турагентов и туроператоров. Можно оплатить все в рублях: включая отель,экскурсии, трансфер, страховку. Все это предлагают туркомпании. Это удобство бронирования, платежей через турфирмы, включая перелеты. Не все зарубежные авиакомпании принимают наши карты, но операторы и турагенты принимают.

«По итогам 2022 года зарубежные путешествия показали очень хорошую динамику» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Переток туристов в организованные наблюдается при поездках за рубеж?

Мы отмечаем такой переток именно в международном туризме. Хотя это касается и внутренних путешествий. Всюду идет существенный рост. А раньше это было свойственно в большей степени для так называемых пляжных туров. Там процент организованных туристов составлял до 60 процентов.

«Главный фактор — доступность перелета»

– И все же, почему так повысилась стоимость отдыха в Турции?

– В международном туризме самый главный фактор — это доступность перелета: по времени, по цене. Если в марте прошлого года, когда были серьезные ограничения, билет на самолет в Турцию обходился в 100 тысяч рублей, то сейчас он стоит от 30 до 50 тысяч рублей. Да, к сожалению, это дороже, чем в 2021 году, но уже есть тенденция к стабилизации цен.

Сами туры в эту страну в 2022 году подорожали от 70 до 100 процентов. В этом году они продолжают дорожать. Рост к предыдущему году уже составил от 20 до 30 процентов.

– Какие факторы сказались на увеличении стоимости в этом случае? Дополнительный налог на отели?

– Сбор введен минимальный. Он автоматом входит в стоимость тура, турист его даже не чувствует. Поэтому он не сыграл роли.

По итогам прошлого года инфляция в Турции составила 89 процентов. Авиационный керосин у нас подорожал на 45 процентов. Волатильность курса валюты за четвертый квартал прошлого года и часть первого квартала этого года была от 18 процентов и выше. Грубо говоря, если летом курс доллара составлял 60 рублей, то сейчас он варьируется вы пределах 75-77 рублей. Это тоже очень серьезно влияет на конечную стоимость туров.

«Туры в Турцию в 2022 году подорожали от 70 до 100 процентов. В этом году они продолжают дорожать»

– И что в этой ситуации делать?

– Совет один: пока есть акция раннего бронирования, для экономии, особенно в Турцию, лучше брать путевки сейчас.

Почему она так востребована? После пандемии во всем мире был бум выездного туризма. И эта страна стала популярна у туристов из Германии, Великобритании, Болгарии, Ирана. Эта тенденция продолжится. Нужно учитывать, что, хотя россияне составляют большую часть отдыхающих в Турции, есть и другие рынки, которые тоже активно бронируют эту страну.

«Рассчитывать на горящие туры не приходится»

– Что вы можете посоветовать туристам при покупке туров?

– Рассчитывать на горящие туры не приходится. Конечно, есть шанс купить последние 2-3 места из экономии по какой-то скидочной цене, но практика показывает, что эпоха горящих туров все-таки осталась в прошлом.

– Предстоящая летняя навигация стартует 27 марта?

– Да, уже совсем скоро. Я как вице-президент Российского Союза туроператоров постоянно занимаюсь аналитикой и могу сказать, что в начале сезона 2022 года у нас выполнялось в Турцию 218 рейсов в неделю. В июле-августе было уже 750 рейсов в неделю из 19 городов России. Естественно, в том числе из Казани.

Поэтому сейчас туристическая отрасль ждет полетных программ авиакомпаний, чтобы возникло понимание, сколько и каких рейсов будет, какие емкости предложат авиаторы и будут ли какие-то ограничения.

«В международном туризме самый главный фактор — это доступность перелета»

В нынешней геополитической ситуации, к сожалению, есть факторы, которые влияют на доступность международных путешествий и их стоимость. Чем менее доступно путешествие, тем выше его цена. Поэтому нужно учитывать, что цены динамические. То есть, стоимость путешествия зависит от предложения и спроса.

– В Татарстане в прошлом году выросло число случаем мошенничества: туристы оставались без поездок, и без денег.

– Случаи обмана клиентов на туристическом рынке были всегда. Просто в пандемию, когда стало меньше доступных путешествий, они казались менее заметны.

– На что нужно обращать внимание туристам при бронировании туров?

– Нужно иметь дело только с проверенными компаниями: и турагентами, и туроператорами. Внимательно относиться в интернете к доменному имени. Очень часто мошенники маркируются под бренд, используя лишнюю букву или цифру. Третье: ни в коем случае не переводить деньги частному лицу на карту.

Большинство мошенников работает в «серой» зоне, не платя налогов, не пробивая чеки, не оформляя фискальных документов. Часть таких дельцов действует в социальных сетях по принципу некой рекламы, зачастую даже вирусной. Другая часть завлекает клиентов большой скидкой.

«Из 69 стран, куда ранее выполнялись прямые рейсы, сейчас можно полететь только в 32 страны» Фото: © «Татар-информ»

«Если вам предлагают скидку в 70 и даже 50% — это повод насторожиться»

– Это же не значит, что надо отказываться от каких-либо скидок при покупке турпутевки?

– Разумеется, нет. Есть скидка раннего бронирования. Это четкая акция и ее всегда можно проверить через туроператора. К примеру, если вы покупаете тур не менее, чем за 2 недели до планируемой поездки, то может быть предоставлена скидка до 40 процентов. Но когда вам предлагают скидку в 70 и даже 50 процентов и это не раннее бронирование, то это может быть признаком недобросовестности. Поэтому, обращайтесь только в проверенные компании.

– Как еще можно подстраховаться, чтобы не испортить себе отдых и нервы?

– У нас есть три крупнейших отраслевых объединения — это Российский союз туриндустрии (РСТ), Альянс туристических агентств (АТО) и Ассоциация туроператоров России (АТОР). Они очень внимательно относятся к членству в своих организациях. Это тоже в том числе возможность проверки компаний. Потребителям надо помнить, что туроператоры (это те, кто продает для турагентств туры) должны входить в федеральный реестр туроператоров. Эту информацию легко проверить на сайте Минэкономразвития РФ. Раздел так и называется «Реестр туроператоров».

С этого года наконец-то появился и реестр турагентов, который подтверждает договорные отношения турагента и туроператора. Если турагент работает легально от имени и по поручению туроператора, он должен значиться на сайте Минэкономразвития в реестре турагентсв. Соответственно, если продается тур какого-то туроператора, а турагент не имеет с ним договорных отношений и не входит в упомянутый реестр, это тоже признак мошенничества.

Горин Дмитрий Львович



Родился 8 декабря 1967 года, окончил Московский энергетический институт.

Более 20 лет работает в сфере туризма и транспортных услуг. Руководил крупнейшими проектами отрасли.

С 2004 года по настоящее время занимает пост генерального директора холдинга «VIP-Service» – это консолидатор по продаже авиационных и железнодорожных билетов, а также туристических и сопутствующих услуг.



Вице-президент Ассоциации туроператоров России, руководитель комитета по транспорту. Также является членом наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь».