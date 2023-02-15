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Общество 15 февраля 2023 17:12

Россияне бронируют туры, прежде всего, в Турцию, Египет и ОАЭ

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По данным Российского Союза туриндустрии (РСТ), ключевые направления, которые бронируются на предстоящий туристический сезон, остались неизменными с прошлого года. Это, прежде всего, Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты. В список самых востребованных стран попали также Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Катар, Индия, Израиль, Сейшелы, Венесуэла, Иран, Индонезия.

«Из 69 стран, куда ранее выполнялись прямые рейсы, сейчас можно полететь только в 32 страны. В остальные можно добраться с помощью стыковочных рейсов через Турцию, Сербию, Армению, страны Ближнего Востока»,сообщил «Татар-информу» вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

Подробнее читайте в материале Дмитрий Горин, РСТ: «Эпоха горящих туров осталась в прошлом».

 

#туризм
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