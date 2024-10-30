«Пусть сохранят жизнь»: арские сельчане начали плести масксети для СВО

Жители села Качелино Арского района приступили к благому делу — они начали плести маскировочные сети.

«Каждый старается помочь участникам специальной военной операции, внести свой вклад в это доброе дело. Каждый помогает тем, чем может. Мы понимаем, что маскировочные сети очень нужны участникам СВО, поэтому приступили к плетению», — рассказала директор Качелинского дома культуры Гулира Шайдуллина.

Сельчане собрались в сельском доме культуры. Сначала под руководством активиста села, Лилии Касимовой, которая работает в казанской школе, провели мастер-класс по плетению маскировочной сети. Вечером сельские жители с песнями и добрыми пожеланиями приступили к работе.

Из Качелино 15 человек служит в зоне специальной военной операции. В сельском поселении их семьи в центре внимания. Они одними из первых организовали в сельском доме культуры концерты с приглашением известных артистов, а вырученные с продажи билетов деньги передали семьям ребят. Качелинцы не остались в стороне и от организации гуманитарной помощи.

«Желаем ребятам скорейшего благополучного возвращения. Пусть маскировочные сети, сплетенные с душой, сохранят им жизнь», — сказала Гулира Шайдуллина от имени всех сельчан.

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Материал подготовлен при участии Гульсины Закиевой