«Пусть согревает любовь»: для жен и матерей бойцов в Нижнекамске организовали праздник

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске в честь Международного женского дня был организован особенный праздник для жен и матерей погибших в ходе специальной военной операции бойцов. Главной целью мероприятия стало показать, что они не одни, что их поддерживают и о них помнят. В каждой из этих женщин, переживших трагедию, горит сила жить дальше, несмотря на боль утраты.

На празднике женщин встречали с весенними тюльпанами, а улыбки на их лицах стали главной наградой для организаторов. На сердце каждой из присутствующих есть неизлечимая рана – потеря мужа, сына или брата. Но в этот день они чувствовали заботу и внимание.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Прекрасно встретили. Стол шикарный. Дай бог, чтобы это не был последний раз. Чтобы нас не забывали, как и наших детей, которых уже нет», – сказала одна из женщин.

Мероприятие было организовано автокомплексом «Ролис» совместно с группой «Гуманитарка Татарстан». Среди гостей были мамы и жены погибших бойцов, а также участники группы «Крылья ангелов» – волонтеры, которые вяжут сети. «Мы решили организовать праздник и для них, ведь это также их день», – пояснили организаторы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В числе гостей была нижнекамская поэтесса Нина Евстафьева, участница «Крыльев ангелов», чьи сборники стихов волонтеры отправляют в посылках для солдат. На празднике она подарила собравшимся свои сборники и призвала всех быть едиными, несмотря на трагедии и испытания.

Ветераны спецоперации в своих выступлениях подчеркнули важность терпения и взаимной поддержки: «Сегодня ваш день. Пусть согревает вас любовь родных и боевое братство», – заметил военком Газинур Ситдиков.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой