«Пусть придаст сил солдатам!»: актанышцы приготовили для бойцов партию домашней лапши

Жители села Куяново Актанышского района издавна известны своей сплоченностью и трудолюбием. С первых дней специальной военной операции они не остались в стороне – активно помогают бойцам, участвуют в сборе гуманитарной помощи, закупают и собирают снаряжение, доставляют его в фонд «Мы вместе», откуда грузы отправляются на передовую.

Накануне в сельском клубе снова было оживленно. Женщины собрались на субботник – резали домашнюю лапшу для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. К работе охотно присоединились и молодые, и пожилые хозяйки. Каждая вкладывала в приготовление не только умения, но и душевное тепло. Использовали только натуральные продукты – куриные яйца со своего двора и муку из Актаныша.

Домашняя лапша станет для бойцов приятным сюрпризом. Она хорошо переносит дорогу, а в полевых условиях станет питательным и сытным дополнением к бульону. «Пусть наша лапша придаст сил солдатам!» – сказала заведующая Куяновским клубом и организатор субботников Роза Хабутдинова.

Пока раскатывали тесто и нарезали тонкие полоски, женщины желали нашим защитникам здоровья, терпения и скорейшего возвращения домой. Среди тех, кому адресована эта помощь, есть и земляки – Булат Хусаинов, ушедший на службу по мобилизации, и контрактник Ильшат Фаттахов. Для них, как и для других бойцов, эти посылки – напоминание о родном крае, о теплых руках родителей, о людях, которые ждут.

Очередная партия лапши вместе с гуманитарным грузом скоро отправится на передовую. А в селе Куяново уже думают о следующем добром деле.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.