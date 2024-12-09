«Пусть оберегают ребят»: жительница Мензелинска вяжет талисманы для бойцов СВО

Жители Мензелинского района РТ регулярно собирают гуманитарную помощь для участников спецоперации. В посылки, отправленные из Мензелинска, вкладывают мягкие брелоки, связанные неравнодушной жительницей города Любовью Балюк.

Мензелинка с детства увлекалась рукоделием. Всегда любила создавать что-то своими руками и делиться творениями с близкими людьми. Но, когда началась специальная военная операция, Любовь поняла, что ее увлечение может стать не только хобби, но и способом помочь людям.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Чебурашек и божьих коровок она вяжет с добрыми пожеланиями, их получили ребята, которые служат на разных направлениях. В зоне СВО многие бойцы носят обереги с собой. Для военнослужащих они стали талисманом, защищающим от несчастий.

А к новогодним праздникам уже готовы елочки и снеговики. Мастерица надеется, что игрушки-обереги, отправленные вместе с гуманитарным грузом, принесут бойцам СВО удачу и защитят от любых опасностей. «Пусть они оберегают наших ребят!» — говорит активистка.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

На этом помощь отзывчивой женщины не ограничивается. Она успевает шить нижнее белье для раненых участников спецоперации, которые находятся в полевых госпиталях. Ткань для изделий жители приносят в пункт сбора волонтеров «Поддержим наших Мензелинск». За это время руками Любови Балюк было сшито огромное количество нижнего белья.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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