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«Пусть оберегают ребят»: жительница Мензелинска вяжет талисманы для бойцов СВО
Жители Мензелинского района РТ регулярно собирают гуманитарную помощь для участников спецоперации. В посылки, отправленные из Мензелинска, вкладывают мягкие брелоки, связанные неравнодушной жительницей города Любовью Балюк.
Мензелинка с детства увлекалась рукоделием. Всегда любила создавать что-то своими руками и делиться творениями с близкими людьми. Но, когда началась специальная военная операция, Любовь поняла, что ее увлечение может стать не только хобби, но и способом помочь людям.
Чебурашек и божьих коровок она вяжет с добрыми пожеланиями, их получили ребята, которые служат на разных направлениях. В зоне СВО многие бойцы носят обереги с собой. Для военнослужащих они стали талисманом, защищающим от несчастий.
А к новогодним праздникам уже готовы елочки и снеговики. Мастерица надеется, что игрушки-обереги, отправленные вместе с гуманитарным грузом, принесут бойцам СВО удачу и защитят от любых опасностей. «Пусть они оберегают наших ребят!» — говорит активистка.
На этом помощь отзывчивой женщины не ограничивается. Она успевает шить нижнее белье для раненых участников спецоперации, которые находятся в полевых госпиталях. Ткань для изделий жители приносят в пункт сбора волонтеров «Поддержим наших Мензелинск». За это время руками Любови Балюк было сшито огромное количество нижнего белья.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
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Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.
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