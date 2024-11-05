«Пусть крепнет боевой дух и иммунитет»: бавлинцы отправляют военным «чаи для победы»

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Активисты Бавлинского районного Совета ветеранов собирают травяные чаи для бойцов спецоперации. Так они вносят вклад в общую победу, даря военнослужащим свою любовь и поддержку.

Сегодня волонтеры серебряного возраста собрались фасовать витаминный чай. Это уже не первая партия посылок с душистыми травами для бойцов. До этого пенсионеры собрали и отправили 120 упаковок целебного чая.

«Мы, активисты ветеранской организации, постоянно оказываем помощь нашим ребятам. Хочется выразить огромную благодарность, потому что какой бы клич ни бросили нашим пенсионерам, они тут же прибегают, поддерживают», — рассказала председатель районного Совета ветеранов Альбина Халиуллина.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Хотим, чтобы наши ребята пили чай из трав и вспоминали свой родной район. Желаем им побыстрее вернуться домой живыми и здоровыми», — добавила активистка.

Чай расфасовывают в специальные конверты, подписанные «С любовью и заботой», здесь же указана инструкция, как заваривать напиток. В его составе разные травы, собранные волонтерами весной и летом: зверобой, душица, мелисса, мята, листья малины, смородины, шиповник. Такой чай согревает в холодную погоду и хорошо укрепляет иммунитет.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

«Я как медик могу сказать, что такой чай действительно полезен для иммунитета наших ребят. Вместе с чаем мы отправляем им наше тепло. Пусть крепнет их боевой дух, пусть пьют наш чай и укрепляют свое здоровье», — говорит ветеран здравоохранения Гасима Саитова.

Пенсионеры говорят, что вкладывают в свое маленькое дело всю душу. Чай создается с самыми теплыми пожеланиями, чтобы подарить бойцам неповторимый вкус и уют.

«Мы периодически помогаем нашим бойцам. В центр помощи, расположенном в торговом центре „Эдем“, носили матрасы, разную одежду, лекарства – то есть все, что нужно было, старались с супругом относить. От чистого сердца поддерживаем наших земляков, чем можем, помогаем», — делится ветеран образования Марина Карпова.

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Расфасовано более 200 упаковок чая, их раскладывают по коробкам и подписывают. Готовый, ароматный травяной сбор будет передан бойцам в зону специальной военной операции в составе гуманитарного конвоя.

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Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

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