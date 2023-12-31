«Пусть 2024 год станет временем новых побед»: Володин поздравил Минниханова с Новым годом

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Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с наступающим Новым годом.

«Пусть 2024 год будет успешным для нашей страны и всех граждан, станет временем новых свершений, достижений и побед, принесёт в каждый дом удачу и благополучие. Желаю Вам здоровья счастья и всего наилучшего», — сказано в телеграмме.

Ранее телеграммы с поздравлением направили Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Михаил Мишустин.