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Общество 31 декабря 2023 08:15

Мишустин: Новогодние праздники напоминают о семейных ценностях и любви к своей Родине

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Мишустин: Новогодние праздники напоминают о семейных ценностях и любви к своей Родине
Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова и татарстанцев с наступающим Новым годом. Глава Кабмина отметил, что новогодние праздники наполнены особым душевным теплом, положительными эмоциями и яркими впечатлениями.

«Они дарят нам радость встреч с родными и друзьями, напоминают о семейных ценностях, любви к отчему дому, к своей Родине.

Для нашей страны уходящий год был насыщен многими важными событиями. Он еще больше сплотил нас, научил преодолевать вызовы, строить масштабные планы, добиваться поставленных целей.

Пусть наступающий 2024 года станет успешным, укрепляя в нас веру в себя и свои собственные силы. От всей души желаю крепкого здоровья, исполнения желаний и благополучия Вам и Вашим близким», — говорится в телеграмме.

Ранее телеграмму по случаю наступающего Нового года направил и Президент России Владимир Путин.

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