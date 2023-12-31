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Общество 31 декабря 2023 07:35

Путин — Минниханову: Мы всегда встречаем Новый год с самыми добрыми чувствами

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Путин — Минниханову: Мы всегда встречаем Новый год с самыми добрыми чувствами
Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и жителей республики с наступающим Новым годом.

«Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне желаем друг другу здоровья, успехов, удачи в делах и начинаниях. Пусть все задуманное обязательно осуществится, а рядом с Вами будут близкие и любимые люди, верные товарищи и друзья», — говорится в телеграмме.

#Владимир Путин #Рустам Минниханов
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