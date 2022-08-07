Пушков усомнился в готовности Запада объявить Турции политическую войну

Турция является очень ценным членом НАТО, поэтому сомнительно, что западные страны смогут объявить турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану политическую войну. Такое мнение сенатор Алексей Пушков высказал в своем Telegram-канале.

«Турция — настолько ценный для западного альянса член НАТО, держащий в руках ключи от Ближнего и Среднего Востока, что вызывает большие сомнения готовность западных стран объявить Эрдогану политическую войну. Можно остаться в накладе», — сказал он.

Пушков отметил, что самым страшным кошмаром Брюсселя является раскол в Североатлантическом альянсе.

Ранее газета Financial Times сообщила, что западные страны обеспокоены углублением сотрудничества между Москвой и Анкарой. Шесть неназванных чиновников выразили опасения из-за слов российского и турецкого президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.

Напомним, переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи продлились более четырех часов. Как позднее заявил турецкий Президент, Москва и Анкара договорились о переходе к двусторонней торговле в рублях. Кроме того, страны намерены нарастить товарооборот до 100 млрд долларов.