news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
5 августа 2022  19:42
Розалия Заманова

Переговоры Путина и Эрдогана длились более четырех часов

news_top_970_100

В Сочи завершились переговоры Президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, продлившиеся более четырех часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Открытая часть переговоров завершилась быстро, большую часть времени главы государств общались за закрытыми дверьми. Песков сообщил, что лидеры стран по итогам разговора приняли совместное заявление. При этом он пока не уточнил никаких подробностей.

Напомним, в ходе переговоров Путин призвал страны Европы благодарить Турцию за бесперебойные поставки российского газа по «Турецкому потоку», а Эрдоган заявил об открытии «новой страницы» в отношениях России и Турции.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100