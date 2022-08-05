Переговоры Путина и Эрдогана длились более четырех часов

В Сочи завершились переговоры Президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, продлившиеся более четырех часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Открытая часть переговоров завершилась быстро, большую часть времени главы государств общались за закрытыми дверьми. Песков сообщил, что лидеры стран по итогам разговора приняли совместное заявление. При этом он пока не уточнил никаких подробностей.

Напомним, в ходе переговоров Путин призвал страны Европы благодарить Турцию за бесперебойные поставки российского газа по «Турецкому потоку», а Эрдоган заявил об открытии «новой страницы» в отношениях России и Турции.