Эрдоган сообщил, что Россия и Турция договорились перейти к торговле в рублях

На встрече в Сочи президенты России и Турции договорились о переходе к двусторонней торговле в рублях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT.

«На встрече в Сочи с уважаемым Путиным мы договорились по рублю как [денежной] единице в торговле. Так как мы будем совершать нашу торговлю в рублях, это, конечно, станет серьезным источником доходов для Турции и России», — сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он рассказал, что карту «Мир» на сегодняшний день принимают пять турецких банков. По словам Эрдогана, есть «очень серьезные подвижки» в этом вопросе, что в итоге позволить улучшить условия пребывания российских туристов в Турции.

«Они смогут совершать покупки, оплачивать отели, — отметил глава государства. — Во время визита переговоры провели главы Центробанков наших стран».

Эрдоган также подтвердил планы довести товарооборот между странами до 100 млрд долларов. Для этого стороны планируют развивать сотрудничество в различных областях, в том числе энергетике, торговле, туризме, сельском хозяйстве.

На переговорах был подписан меморандум по дорожной карте торгово-экономических отношений между Турцией и РФ.