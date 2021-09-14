Тепло в дома татарстанцев начнут подавать со следующей недели

Фото: архив ИА «Татар-информ», Рамиль Гали

В соответствии с нормативами тепло в дома жителей Татарстана начнут подавать примерно 22 сентября. Это следует из прогноза среднесуточной температуры воздуха, который был представлен сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ, посвященном готовности объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы к отопительному периоду 2021–2022 годов.

Фото: © Ильгиз Гильманов

Из имеющихся в Татарстане 17 470 многоквартирных домов (МКД) 17186, или 98,4%, имеют паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. Все МКД готовы к осенне-зимнему сезону в 30 муниципалитетах республики из 45, рассказал представителям СМИ первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов.

«Незавершенные работы в остальных муниципальных образованиях будут закончены в ближайшие дни, до 20 сентября. Срок получения паспортов готовности для теплоснабжающих и теплосетевых организаций — 1 ноября, а для муниципальных образований — 15 ноября», — отметил первый замглавы Минстроя РТ.

Фото: © Ильгиз Гильманов

О готовности к пуску тепла свидетельствуют различные данные. Из 3267 котельных лишь в шести пока не выполнены все виды запланированных работ. Объекты здравоохранения, образования, культуры на 99,9% готовы к зимним холодам. Один спортивный объект из 243 (он находится в Казани) в эти дни завершает работы по подготовке к зиме, а объекты социальной защиты уже готовы на все 100%.

«В предшествующий новому отопительному сезону период проводились все контрольные, надзорные и иные мероприятия, связанные с подготовкой всех объектов: жилья, социально-культурной сферы, инженерных сетей», — подчеркнул Фролов.

Фото: © Ильгиз Гильманов

Везде проведены соответствующие испытания, реализованы ремонтные программы, в первую очередь направленные на выполнение сезонных видов работ. Кроме того, подготовка жилого фонда традиционно связана и с реализацией программы капитального ремонта.

«В жилом фонде муниципальных образований проводился комплекс мероприятий по подготовке всех инженерных систем, герметизации чердаков, подвалов, проверке входных групп. В целом по Республике Татарстан жилой фонд к 14 сентября подготовлен к осенне-зимнему периоду на 98,4%», — заверил первый замминистра.

Фото: © Ильгиз Гильманов

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что отопительный сезон в Казани стартует завтра, 16 сентября. В Набережных Челнах он уже начался.