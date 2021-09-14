Отопительный сезон в Казани стартует 16 сентября

Отопительный сезон стартует в Казани 16 сентября, все 826 социальных объектов города – детские сады, школы иные образовательные организации, медицинские учреждения – готовы к подаче теплоснабжения. Об этом на совещании под председательством мэра Казани Ильсура Метшина сообщил замруководителя исполкома города, ответственный за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Искандер Гиниятуллин. Он уточнил, что тепло уже подается в 98 учреждений соцсферы – это 92 детсада и 6 больниц.

Из 5785 многоквартирных домов 98,5% также подготовлены к пуску отопления. Остаются 80 строений, в которых в течение недели должны быть окончены ремонтные и подготовительные работы.

К работе в зимних условиях готовы все три казанские ТЭЦ и районные котельные «Горки», «Азино» и «Савиново». Казанские тепловые сети завершили капремонт и реконструкцию более 30 км тепловых сетей. Предприятием «Казэнерго» было переложено более 5 км сетей, обновлено три котельных – по адресам: ул. Каштановая, 18; ул. Музыкальная, 10; ул. Зорге, 1. Таким образом, у «Казэнерго» все 135 котельных находятся в рабочем состоянии. Ведомствами и ТСЖ также готовятся 49 собственных котельных, рассказал Гиниятуллин.

Помимо прочего, с начала текущего года произведен ремонт внутренних систем отопления в 123 зданиях, сетей горячего водоснабжения – в 40 многоквартирных домах, установлено 6 устройств автоматического погодного регулирования.

Ильсур Метшин подчеркнул, что подготовка к зимнему периоду начинается практически на следующий день после окончания отопительного сезона. «Проделана огромная работа, чтобы жители начали получать тепло в положенный срок. Обычно она не видна жителям, но от нее напрямую зависит, как начнется отопительный сезон, – сказал глава города. – Погода нестабильна, пора начинать отопительный сезон».

Мэр поручил всем ответственным быть готовыми оперативно реагировать на жалобы, поступающие от населения. На этапе запуска тепла в районных администрациях и в Комитете ЖКХ будут запущены горячие линии. Также все желающие смогут оставить заявки через систему «Открытая Казань».

«Прошу вовремя реагировать на все обращения. Не все у нас капитально отремонтировано – каждый из присутствующих в курсе, какие есть сложные места. Пусть данные этих объектов у вас всегда находятся перед глазами, нужно моментально решать возникающие трудности», – подчеркнул Метшин.