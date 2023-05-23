Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пушилин заявил, что Артемовск сохранит свое советское название
Артемовск сохранит свое советское название и не будет переименовываться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам дореволюционное название города Бахмут используется властями Украины и в российских реалиях оно неприемлемо.
«Снова вижу споры Бахмут или Артемовск. Бахмут – это название из Российской империи, но при Советском Союзе он назывался все же Артемовск. Таким мы его и помним», – высказался врио губернатора региона в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что существует соответствующий указ, согласно которому названия городов и районов в границах бывшей Донецкой области Украины «возвращаются к 11 мая 2014 года».
«Поэтому это Артемовск. В этом плане точка», – подчеркнул Пушилин.
Напомним, о взятии города российскими войсками 20 мая рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Позднее информацию подтвердили в Минобороны России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»