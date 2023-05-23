Пушилин заявил, что Артемовск сохранит свое советское название

Артемовск сохранит свое советское название и не будет переименовываться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам дореволюционное название города Бахмут используется властями Украины и в российских реалиях оно неприемлемо.

«Снова вижу споры Бахмут или Артемовск. Бахмут – это название из Российской империи, но при Советском Союзе он назывался все же Артемовск. Таким мы его и помним», – высказался врио губернатора региона в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что существует соответствующий указ, согласно которому названия городов и районов в границах бывшей Донецкой области Украины «возвращаются к 11 мая 2014 года».

«Поэтому это Артемовск. В этом плане точка», – подчеркнул Пушилин.

Напомним, о взятии города российскими войсками 20 мая рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Позднее информацию подтвердили в Минобороны России.