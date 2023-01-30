Пушилин: Российские военные закрепились на востоке Угледара, но ВСУ пока не отступают

Российские войска продолжают продвижение в Угледаре. Сейчас они закрепились в восточной части города, однако украинские военные пока не отступают, заявил врио ДНР Денис Пушилин.

«По угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Сейчас можно говорить, что подразделения закрепились в восточной части Угледара. Противник закрепился в Угледаре, пока не получает приказа на отступление, предполагаем, что будет упираться», – приводит его слова РИА Новости.

При это он подчеркнул, что ВСУ пока не получают приказа на отступление. «У противника было время закрепиться, и с учетом большого количества промышленных объектов и высотных сооружений, конечно же, мы предполагаем, что противник будет упираться», – добавил Пушилин.

Также глава республики сообщил, что в Артемовске продолжаются ожесточенные бои – по его словам, российские подразделения продвигаются, но об оперативном окружении города говорить пока рано.

Напомним, ранее помощник врио ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, а отдельные группы заходят в город и ведут разведку боем. Впервые о том, что российские войска вошли в город, стало известно 26 января.

Позже командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский назвал окрестности Угледара «Куликовым полем», отметив, что на некоторых участках продвигаются российские войска, на других — украинские военные.