Комбат «Востока» Ходаковский сравнил окрестности Угледара с Куликовым полем

Окрестности города Угледар сейчас напоминают Куликово поле, заявил командир батальона ДНР «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале. По его словам, боевые действия продолжаются с переменным успехом: на некоторых участках продвигаются российские войска, на других — украинские военные, артиллерия и танки действуют с обеих сторон.

Ходаковский напомнил о взятии под контроль села Павловка в ноябре прошлого года, после чего «одним из векторов наступления» стал дачный поселок в окрестностях Угледара, который военные пытались занять и раньше.

«Арта и танки работают с обеих сторон. Сейчас это предместье Угледара — и есть то самое Куликово поле в борьбе за этот небольшой шахтный городишко», — написал комбат. По его словам, Вооруженные силы России 27 января обороняли импровизированный опорный пункт, оборудованный в одном из домов, благодаря артиллерии они отбросили противника на исходные рубежи.

Напомним, ранее помощник врио ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные закрепились на востоке и юго-востоке Угледара, а отдельные группы заходят в город и ведут разведку боем. О том, что российские войска вошли в город, впервые стало известно 26 января.