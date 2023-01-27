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Политика
27 января 2023  13:23

Советник Пушилина: Российские силы закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

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Российские военные закрепились на востоке и юго-востоке Угледара. Отдельные группы заходят в город и ведут разведку боем. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает ТАСС.

«На окраинах Угледара идут серьезные, жестокие бои. Мы действительно закрепились на юго-востоке и востоке города, сейчас там бои идут и работает артиллерия, – отметил Гагин. – Отдельные группы пытаются нырять и в сам город для проведения разведки боем».

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ пытаются контратаковать позиции российских сил, которые смогли закрепиться на окраинах города, мелкими группами, но по ним успешно работает артиллерия.

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