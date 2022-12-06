Пушилин рассказал об очередном обмене пленными с Украиной

Россия и Украина сегодня проводят очередной обмен военнопленными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 60 на 60», — пояснил Пушилин. Upd. (14.15): При этом изначально он написал, что формула обмена — «50 на 50».

Upd. 2 (14.28): Министерство обороны подтвердило возвращение из украинского плена 60 российских военнослужащих. Самолетами военно-транспортной авиации они «будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации». Сейчас им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Это второй за последнюю неделю обмен военнопленными. Первого декабря врио главы ДНР рассказал об обмене по схеме 50 на 50.

До этого обмены проводились 23, 24 и 26 ноября, о них сообщало Минобороны РФ. В результате них в Россию вернулись 35, 50 и девять военнослужащих соответственно — всего 94.

Кроме того, 28 ноября врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник проинформировал о возвращении из плена 23 человек. Когда именно случился этот обмен, не уточнялось.