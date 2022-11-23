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Ру Тат
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Политика
23 ноября 2022  14:59

Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 35 на 35

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Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Киеве сегодня проходит очередной обмен пленными по формуле 35 на 35. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики. Украине в основном возвращаем вэсушников», – говорится в публикации. 

Ранее Минобороны России сообщило об очередном обмене пленными. В результате переговоров с подконтрольных Киеву территорий возвращены 107 человек, столько же отправлено на противоположную сторону.

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