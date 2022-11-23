Пушилин сообщил об обмене пленными по формуле 35 на 35

Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Киеве сегодня проходит очередной обмен пленными по формуле 35 на 35. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«В числе наших освобожденных четверо из Донецкой Народной Республики, двое – из Луганской Народной Республики. Украине в основном возвращаем вэсушников», – говорится в публикации.

Ранее Минобороны России сообщило об очередном обмене пленными. В результате переговоров с подконтрольных Киеву территорий возвращены 107 человек, столько же отправлено на противоположную сторону.