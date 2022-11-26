Минобороны сообщило о новом обмене пленными – в Россию вернулись 9 военнослужащих

Сегодня Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными – в Россию вернулсиь 9 военнослужащих, сообщили в Миноброны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 9 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасност», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, подчеркнули в МО РФ.

Последний обмен пленными Москва и Киев провели 24 ноября – тогда удалось добиться возвращения сразу 50 военнослужащих.