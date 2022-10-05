Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане после отвода российских войск

Ситуация на краснолиманском направлении постепенно стабилизируется, сообщил врио губернатора ДНР Денис Пушилин. На этой территории в последние недели шли наиболее тяжелые бои военной спецоперации.

«Самым сложным направлением является на данный момент краснолиманское. После известных событий наши подразделения строят линию укрепления в районе населенного пункта Кременная. И ситуацию на сегодняшний момент можно охарактеризовать как стабилизирующуюся», – цитирует его ТАСС.

В конце сентября он заявлял, что Красный Лиман находится в полукольце, союзные силы потеряли контроль над двумя населенными пунктами в ДНР — Ямполем и Дробышево. Чуть позже наступление ВСУ далось остановить, но при этом в Минобороны сообщили, что из-за угрозы окружения войска отведены из Красного Лимана.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.