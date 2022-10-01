Минобороны: войска из Красного Лимана отвели во избежание угрозы окружения

В Минобороны России сообщили, что войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи во избежание угрозы окружения передает РИА Новости.

Военное ведомство сообщило об уничтожении более 200 военнослужащих ВСУ, пяти танков и девяти БМП.

«Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении», — добавили в Минобороны.

В последние недели в Красном Лимане ситуация оценивалась, как наиболее тяжелая.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.