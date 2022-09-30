Пушилин: Союзные силы частично потеряли контроль над Ямполем и Дробышево в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня сообщил, что союзные силы российских военных и служащих народной милиции республик Донбасса частично потеряли контроль над двумя населенными пунктами в ДНР. По его словам, Ямполь и Дробышево «не контролируются в полной мере» союзными силами.

«Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. ВФУ изо всех сил пытаются хоть как-то омрачить нам историческое событие», – написал он в своем телеграм-канале и добавил, что на данный момент Красный Лиман в полукольце. Дорога от Сватово находится под контролем, но периодически обстреливается.

«Наши ребята бьются, резервы подтягиваем, должны выстоять, но противник бросил тоже серьезные силы. Очень не приятные новости, но мы должны смотреть трезво на ситуацию и делать выводы из своих ошибок. Со всем справимся!», – подытожил Пушилин.

Отметим, что говоря об историческом событии, глава ДНР подразумевал подписание договоров о присоединении к России новых территорий, которое состоится сегодня в 15.00.

Военную спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент страны Владимир Путин.