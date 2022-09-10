В ДНР сообщили об оставлении Изюма

Союзные силы покинули город Изюм в Херсонской области. Сообщения об этом появились в СМИ и телеграм-каналах, позднее ее подтвердил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. <...> »,— написал он в своем телеграм-канале. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный добавил в своем телеграм-канале, что «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой» и назвал решение о выходе из города абсолютно верным в сложившихся обстоятельствах.

Минобороны РФ пока не давало официальных комментариев этих сообщений.

Третий по величине город Харьковской области Изюм находится под контролем РФ с апреля. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ перебрасывает в регион военных и технику. С 8 сентября ВСУ предпринимают попытки наступления в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск.