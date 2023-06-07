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Пушилин: Мы не испытываем иллюзий – ВСУ предпримут новые попытки наступления
В ближайшее время Вооруженные силы Украины продолжат предпринимать попытки контрнаступления, считает врио ДНР Денис Пушилин. По его мнению, это означает, что Киев не считается с потерями, которые он понес в предыдущих атаках.
«Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом все закончилось. И те три дня активности – это всё, на что они способны», – приводит его слова РИА Новости.
К новым попыткам наступления Украину подталкивает Запад, который хочет увидеть результат своих вложений в вооружение, убежден Пушилин. Кроме того, добиться «хоть какого-то успеха» важно украинским политикам, добавил он.
«Это важно для них в рамках политической составляющей. Именно поэтому они не считаются с жертвами, не считаются с потерями. Я думаю, будут с их стороны предприняты еще попытки», – сказал он.
Напомним, в последнее время ВСУ предпринимают попытки провести контрнаступление. Так, сегодня Минобороны РФ заявило о восьми успешно отраженных атаках. А накануне глава ведомства Сергей Шойгу сообщал, что попытки контрнаступления украинские военные предприняли сразу по семи направлениям, однако понесли потери.
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