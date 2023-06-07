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На южно-донецком направлении ВС России успешно отразили восемь попыток наступления ВСУ
Украинская армия после неудачной попытки наступелния на южно-донецком направлении попыталась прорвать оборону ВС России у Артемовска. Об этом говорится в сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.
«Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южно-донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на донецком направлении в районе города Артёмовск», — сказано в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки «Южная» группировка войск успешно отразила 8 попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении Ягодного, Дубово-Василевки, западной окраины Артемовска, Андреевки, Орехово-Василевки, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад у Клещеевки.
В Минобороны заявили, что противник не добился своей цели — «вклинения в нашу оборону не допущено».
Потери ВСУ составили до 415 бойцов, 2 танка, 9 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».
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