На южно-донецком направлении ВС России успешно отразили восемь попыток наступления ВСУ

Украинская армия после неудачной попытки наступелния на южно-донецком направлении попыталась прорвать оборону ВС России у Артемовска. Об этом говорится в сводке, опубликованной в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на южно-донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на донецком направлении в районе города Артёмовск», — сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки «Южная» группировка войск успешно отразила 8 попыток наступления штурмовых отрядов 56-й мотопехотной, 57-й механизированной бригад ВСУ в направлении Ягодного, Дубово-Василевки, западной окраины Артемовска, Андреевки, Орехово-Василевки, а также 24-й механизированной и 3-й штурмовой бригад у Клещеевки.

В Минобороны заявили, что противник не добился своей цели — «вклинения в нашу оборону не допущено».

Потери ВСУ составили до 415 бойцов, 2 танка, 9 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».