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Пушилин: Гибель гражданских кратно выросла из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов
Количество жертв среди гражданского населения кратно увеличилась после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять кассетные боеприпасы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Обстрелы сейчас страшные, но я рассчитываю найти нестандартный способ [защитить жителей]. <...> Кассетные боеприпасы вызывают большую настороженность, гибель и ранения гражданского населения увеличились кратно. Здесь нужно принимать дополнительные меры [по защите], возможности такие есть», – цитирует Пушилина ТАСС.
Напомним, с середины июля Украина применяет переданные ей США «усовершенствованные конвенционные боеприпасы двойного назначения (DPICM)» калибром 155 миллиметров. Они отличаются тем, что при взрыве осколки разбрасываются по территории, создавая мины на местности и неся угрозу гражданским лицам.
В Совфеде предупреждали, что использование ВСУ кассетных боеприпасов увеличит количество жертв среди мирного населения. В Минобороны подчеркивали, что Россия воздерживается от применения таких боеприпасов по гуманитарным соображениям. Президент России Владимир Путин заявлял, что в случае использования Киевом кассетных боеприпасов Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ.
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