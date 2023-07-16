Путин объяснил, почему США передают Украине кассетные боеприпасы: «Не от хорошей жизни»

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Россия будет относиться к передаче кассетных боеприпасов Украине как к преступлению. Когда-то США считали так же, напомнил Президент России Владимир Путин.

Он отметил, что сейчас Вашингтон сменил мнение «не от хорошей жизни». «Потому что у них дефицит боеприпасов вообще. Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5–6 тыс. снарядов 155-го калибра, а Соединенные Штаты производят 15 тыс. в месяц. У них не хватает и в Европе уже не хватает. Не нашли ничего лучше, чем предложить использование кассетных боеприпасов», — заметил он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Президент напомнил, что Россия обладает достаточным запасом кассетных боеприпасов различного рода. «До сих пор не применяли, не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени. Но, конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия», — подчеркнул Владимир Путин.