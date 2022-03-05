Puma решила приостановить работу в России

Занимающаяся выпуском спортивной одежды и обуви немецкая компания Puma объявила о приостановке поставок продукции и работы магазинов в России из-за специальной операции в Украине.

«Мы приостановили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ», — сказано в заявлении компании, размещенном в ее Twitter’е.

Кроме того, Puma приостановила действие контракта, заключенного с Российской федерацией баскетбола.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции в Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.