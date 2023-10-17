«Пулемет спас мне жизнь»: солдат с позывным Оператор рассказал историю своего спасения

Экс-сотрудник филиала «Мамадыш-информ» с позывным «Оператор» четыре месяца находится в зоне спецоперации. Тимур Мухаметханов ушел на передовую по зову сердца, подписав контракт в начале июня. За плечами у него не было опыта военной службы. И его не остановили уговоры друзей, коллег и родственников.

Уже через неделю после увольнения солдат прибыл на один из военных полигонов Луганской области. Тут же он встретил свой 26-й день рождения. Поначалу ему было сложно. Нагрузка тяжелая, подготовка серьезная, говорит боец.

В десантно-штурмовой дивизии мамадышец служит рядовым наводчиком. Пулеметчик прикрывает свои войска во время атак. Каждое действие бойца играет ключевую роль в достижении боевой миссии и успешного выполнения операции.

«Конечно, бывает иногда страшно. Но перед тобой стоит четкая боевая задача и ты должен ее выполнять. Стараешься не думать о том, что с тобой может что-то случиться. Тут никогда не знаешь, куда упадет очередной вражеский снаряд. Трех- четырехсекундный протяжной свист и взрыв. Бывало, снаряд падал в 5 метрах от меня. Вражеские позиции совсем рядом, в 70 метрах от наших. Бывает, что со своим противником сталкиваешься лицом к лицу. Вот в эти моменты бывает действительно страшно», — рассказал он по телефону.

Сейчас рядовой находится в госпитале после осколочного ранения руки. Глубокая рана временно выбила из строя солдата. Но как только рука восстановится, Тимур планирует вернуться на передовую.

Он не сразу понял, что ранен. Затем увидел кровь, просочившуюся на одежду. «За 15 минут до ранения к нам прилетел еще один снаряд. Он задел мой пулемет. Прямо на уровне глаз. Получается, пулемет спас мне жизнь», — вспоминает Тимур.

На вопрос: «А пробуждается ли профессиональное желание снять на видео обстановку или происходящее вокруг», оператор, который привык в мирной жизни на все смотреть через объектив камеры, признается: «Да, конечно, довольно часто, но все это под запретом».

В краткосрочный отпуск Тимур должен отправиться в декабре. Он обещает вернуться живым и здоровым.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения конечных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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