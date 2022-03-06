Психолог: У человека должен быть ресурс, чтобы перепроверять информацию

У людей, которые оказались втянутыми в информационную войну, должен быть ресурс, чтобы перепроверять всю информацию, которую они получают с разных сторон. Такое мнение «Татар-информу» высказал клинический психолог, эксперт кафедры НЛП Академии социальных технологий Максим Боев.

По его словам, в это непростое время многие люди, слушая разные СМИ и со всех сторон получая противоречивую информацию, оказываются втянутыми в информационную войну, начинают верить фейкам. У людей возникают противоречия: по телевизору они видят одно, в соцсетях от своих знакомых или других людей получают ролики, в которых дела обстоят полностью противоположным образом. Таким образом, появляется тревога, страх будущего.

«Идет информационная война по всем фронтам, когда тебя закидывают всевозможными роликами, взывают к высшим ценностям: вспомните о своих детях, подумайте про маму, папу.... И, естественно, те, кто ведет эту войну, попадают в цель. В НЛП есть такое понятие, как нейрологические уровни. Чем выше общение в этой пирамиде, тем больше согласия. Никто не хочет войны — правильно? Правильно. Все хотят быть здоровыми — правильно? Правильно. Любой человек с этим автоматически согласен. Далее идет уровень идентичности: мы славяне, мы говорим на одном языке, мы вместе воевали в Великую Отечественную войну. Идут жесткие связки, и человек, который фундаментально не разбирается в коммуникациях и манипуляциях, их просто разорвать не может. В голове возникает путаница, всё перемешивается, и он уже не понимает, где правда, а где ложь», — поделился своим видением ситуации психолог.

Помимо этого, ежедневно человек сталкивается с другими проблемами — работа, финансы, дети, семья.

«От всех этих сфабрикованных роликов и фейков у людей появляется самая настоящая истерия: в панике они начинают бегать по магазинам, скупают продукты, хотя прямой угрозы для них нет. Надо мной самолеты не летают, ничего такого не происходит. Тогда манипуляторы начинают взывать: „Вот люди умирают!“ Ну и что? Восемь лет на Донбассе люди умирали, и всё нормально было. А потому что информационного поля не было», — убежден Максим Боев.

По мнению психолога, людям нужно фундаментально подходить к разбору того, что они видят. «То есть как мне, обыкновенному человеку, понять, врут или правду присылают. Смотрим и видим, что у человека идут глаза вправо вверх. Скорее всего, он конструирует какую-то ложь, и надо перепроверить информацию. Или обратите внимание на то, что в ролике может что-то не сходится. У людей должен быть ресурс, чтобы перепроверять всю информацию», — заключил эксперт.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.