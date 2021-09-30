Психолог рассказала, как оказывали помощь семьям после стрельбы в казанской школе

Психологическую помощь пострадавшим в гимназии №175 Казани оказывали исходя из семейных и личных особенностей каждого ребенка. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала начальник отдела психологического сопровождения Министерства по делам молодежи Татарстана кандидат психологических наук Вера Герасимова.

«Участниками были и педагогическое сообщество, и дети, и родители. Потому что дети с родителями — это семьи с целостной системой. В помощи нуждались все. Это прорабатывалось с каждой семьей, с каждым ребенком с учетом индивидуальных психологических и социальных психологических особенностей, жизнеустройства семьи — их семейных ценностей», — отметила специалист.

Психолог пояснила, что при этом у детей есть уникальная способность быстро переключаться, но при трагических событиях, эта детская податливость и искренность помогли не всем. Однако лабильность позволяла психологам работать более динамично.

«Что касается взрослого населения — и родителей, и педагогов… Важно сказать, что сложности возникают, когда у человека очень большой жизненный опыт и ему мешают работать определенные стереотипы. Есть конструкции, которые надо пересматривать, преодолевать и перестраивать», — объяснила Герасимова.

В Казани 11 мая произошло нападение на гимназию №175, в результате погибли семь детей и двое взрослых. Множеству учеников, преподавателей и родителей потребовалась помощь врачей и психологов.